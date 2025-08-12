Министерство нефти Индии: поставки дешевой российской нефти «не вечны»

Министерство нефти и природного газа Индии представило сегодня парламенту страны письменные ответы на запрос о перспективах импорта нефти из-за рубежа. Об этом сообщает Reuters.

«Масштабный импорт российской сырой нефти в Индию не может продолжаться вечно»,— цитирует агентство ответ министерства. В этих условиях индийские государственные нефтяные компании намерены использовать срочные годовые контракты, чтобы гарантировать поставки и хеджировать риски, связанные с поставками российской нефти.

Агентство напоминает, что Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после того, как в Европе начали отказываться от российского сырья и ввели ограничения на ее поставки. Как известно, России продает Индии нефть с дисконтом и доставляет ее в порты страны морем.

Однако в августе президент США Дональд Трамп начал угрожать Индии введением дополнительных тарифов на импорт в США из-за закупок российской нефти. Как сообщает Reuters, государственные нефтяные компании пока еще только ожидают от правительства разъяснений по поводу того, стоит ли им продолжать закупать российскую нефть.

Как отмечается в ответе министерства, нефтяные компании начинают активизировать заключение срочных контрактов на поставки из других регионов. При этом компании учитывают такие факторы, как безопасность поставок, международные и торговые отношения. «Такой подход гарантирует и энергетическую безопасность, и закупки сырья по оптимальной цене»,— говорится в документе министерства.

Виктор Буй