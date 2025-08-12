ОТП-банк направит на выплату дивидендов 50% чистой прибыли

ОТП-банк выплатит дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 15,6 млрд руб. Решение совета директоров кредитной организации, принятое накануне, было опубликовано 12 августа на ленте раскрытия информации «Интерфакса». На 14 сентября будут определены лица, имеющие право на дивиденды. Чистая прибыль банка по итогам полугодия составила 31,2 млрд руб.

Банк входит в международную финансовую OTP Group, головной офис которой расположен в Венгрии. При этом ОТП-банк единственный из банков с бенефициарами из недружественных стран получил право выплачивать дивиденды материнской структуре. В 2022 году банк выплатил акционерам дивиденды в размере 10,6 млрд руб., в 2023 году — 3,2 млрд руб., в 2024 году — 5,1 млрд руб.

По данным отчетности на 1 июля 2025 года, активы ОТП-банка составляли 661,7 млрд руб. (4-е место среди банков с иностранным участием), капитал — 89,5 млрд руб.

