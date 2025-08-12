В КузГТУ прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий

Правоохранители провели обыски у ректора и других сотрудников Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). Мероприятия связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что работники вуза фиктивно зачисляли на обучение студентов в 2022-2023 годах. Тогда абитуриентов принимали без вступительных испытаний. Общую сумму ущерба оценили в 18 млн руб.

КузГТУ считается одним из крупнейших университетов в Кемеровской области. В нем обучается более 11 тыс. студентов. С октября 2020 года должность главы вуза занял Алексей Яковлев.

Никита Черненко