Единороссам предписано набрать на осенних выборах в регионах не менее 50% голосов

Единороссам предстоит «сохранить и по возможности улучшить результат пятилетней давности», набрав не менее 50% голосов по партийным спискам в единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября. Об этом 12 августа заявил секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев на всероссийском совещании с региональными отделениями.

Достичь указанного показателя, подчеркнул господин Якушев,— «наиважнейшая задача накануне 2026 года (когда пройдут выборы в Госдуму.— “Ъ”)». «Как и то, что максимальное количество кандидатов—участников СВО, которых выдвинула ЕР, должны одержать победу на предстоящих выборах»,— добавил он.

В числе прочих задач секретарь генсовета назвал укрепление статуса первичных отделений и муниципальных депутатов, в том числе за счет «стимулирующих мер». Речь идет, в частности, о конкурсе «первичек», в котором уже участвует 600 отделений. Владимир Якушев напомнил, что первый этап конкурса, в ходе которого победителей определили 27 регионов, уже завершился, а второй пройдет после ЕДГ.

Кроме того, партия организует и конкурс муниципальных депутатов, победители которого будут определены «народным голосованием». А в конце года пройдет федеральный форум мундепов: он станет «логическим завершением региональных форумов, которые сейчас проводят наши отделения», отметил господин Якушев.

Божена Иванова