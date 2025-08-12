JD.сom примеряется к русской доле

Китайский интернет-гигант JD.сom получит долю в «М.Видео-Эльдорадо». Сейчас 15% ритейлера принадлежит немецкой Ceconomy, наиболее известной как владелец сети Media Markt. JD.сom собирается купить всю компанию из Германии. По словам источников РБК, доля в «М.Видео-Эльдорадо» войдет в сделку. Закрыть ее планируют в первой половине 2026 года после одобрения регуляторов. На фоне новостей о передаче доли котировки «М.Видео» подскочили на 10%, до 103 руб., но затем снизились.

Как появление китайского совладельца отразится на российской компании? Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров говорит, что это позволит усилить позиции сети на рынке: «Это, по сути, побочное следствие приобретения немецкого бизнеса. Раньше немецкая компания была спящим акционером "М.Видео", который не мог ничего привнести с точки зрения развития, а учитывая текущие отношения между Россией и Германией, санкционные ограничения и так далее, вся ситуация продолжила бы ухудшаться. Появление такого акционера, как JD.com, конечно, радикально меняет дело, потому что это компания, которая способна очень много привнести с точки зрения компетенций.

Китай — это, наверное, единственная страна, где развитие e-com ушло достаточно далеко вперед по сравнению с Россией. В этом плане многие моменты, конечно, могут быть полезны "М.Видео" для выстраивания своего омниканального бизнеса, особенно с учетом того, что он сейчас максимально диверсифицировано представлен с точки зрения каналов продаж. Здесь и омниканальные продажи через Click&Collect в торговых объектах, и доставка, и собственный маркетплейс, и программа лояльности, и, конечно, сильные предложения финансовых услуг и сервисов. Ключевой конкурент JD.com на рынке Китая — Alibaba, она давно представлена в России через совместное предприятие AliExpress Russia. По большому счету для JD.com миноритарная доля в бизнесе "М.Видео-Эльдорадо" очень интересна с точки зрения долгосрочного развития на российском рынке».

Впрочем, старший инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин считает, что появление нового совладельца не окажет никакого влияния на работу сети «М.Видео-Эльдорадо»: «Речь идет о том, что китайская JD.сom купила долю не в российской компании, а в немецкой. Собственно, это сделка не на территории РФ, не с российскими активами, нет никакой прямой взаимосвязи. На мой взгляд, учитывая принципы корпоративного управления, говорить, что якобы китайская компания стала владельцем российской, пока нельзя.

Я думаю, никакого эффекта от этой сделки для российской "М.Видео-Эльдорадо" точно не будет. По крайней мере, на текущем этапе.

Со стороны китайской компании максимум, на что можно рассчитывать, — это отображение где-то в консолидированной отчетности какой-то косвенной портфельной инвестиции, но я не уверен, что это произойдет».

По официальным данным, покупка немецкой группы обойдется JD.com почти в €2,5 млрд, это на четверть больше рыночной стоимости до объявления о сделке. Сама JD.com, второй крупнейший онлайн-игрок Китая, уже пыталась зайти на российский рынок. Семь лет назад она планировала развивать партнерство с X5 Group, но о дальнейшем сотрудничестве не сообщалось.

Андрей Дубков