19-летнего жителя Рыбинска осудили на 9 лет за попытку сбыта наркотиков

Рыбинский городской суд признал 19-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и в крупном размерах. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Как установил суд, подсудимый через интернет договорился за плату осуществлять закладки наркотиков на территории Рыбинска и округа. В феврале 2025 года он получил координаты оптовой партии наркотиков, которую забрал и расфасовал на 50 свертков. Во время оборудования тайника был задержан полицией.

«С учетом позиции государственного обвинителя Рыбинский городской суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,— сообщили в прокуратуре.

Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова