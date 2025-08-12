Против экс-главы филиала ЖКУ Минобороны в Екатеринбурге прекратили дело

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство СКР о прекращении уголовного дела против бывшего начальника жилищно-коммунальной службы ЖКУ Минобороны Дмитрия Есина. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. О решении инстанции сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

Решение связано с полным возмещением ущерба господином Есиным. В то же время экс-глава филиала ЖКУ ранее не судим и впервые совершил преступление средней тяжести. Представитель потерпевшего не возражал против прекращения преследования. При этом инстанция назначила фигуранту штраф в размере 40 тыс. руб.

О возбуждении дела против Дмитрия Есина военные органы СКР сообщали в декабре прошлого года. По версии следствия, фигурант подписывал акты о приемке работ по ремонту объектов, когда они не были закончены. Так он хотел избежать дисциплинарной ответственности. Изначально следователи оценивали ущерб Минобороны как многомиллионный, однако в итоге сумму снизили примерно до 192 тыс. руб.

Никита Черненко