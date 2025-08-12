Суд на Урале прекратил дело в отношении экс-главы филиала ЖКУ Минобороны

Кировский районный суд Екатеринбурга постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего начальника жилищно-коммунальной службы №9 филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны по Центральному военному округу Дмитрия Есина, обвиняемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Есин на заседании суда

По версии следствия, в мае 2023 года Дмитрий Есин принял недоделанный капитальный ремонт объектов учебного центра в Омске, контракт на который заключили в 2021 году Минобороны России и ООО «Ижора проект плюс». Так, предполагало следствие, он причинил государству имущественный вред в особо крупном размере.

На суде было озвучено, что после повторной экспертизы строительных объектов Дмитрий Есин нанес ущерб Минобороны России в размере 192 тыс. руб.

Уголовное дело было прекращено, поскольку он выплатил этот ущерб. Ему назначен штраф 40 тыс. руб.

Его адвокат Алексей Пешков пояснил «Ъ-Урал», что до окончания предварительного расследования все недостатки на строительных объектах были устранены. «Кроме того, была проведена строительная экспертиза, по результатам которой сумма ущерба была существенно снижена. Указанное обстоятельство учел суд, поэтому наказание достаточно справедливое и объективное — 40 тыс. руб. штрафа, мы его обжаловать не будем»,— подчеркнул адвокат.

Артем Путилов