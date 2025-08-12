В Тольятти женщина зарегистрировала пятерых мигрантов за две тысячи рублей

Участковые Автозаводского района пресекли очередной факт незаконной постановки на учет иностранных граждан. Женщина 1977 года рождения, ранее судимая за аналогичное преступление, зарегистрировала в своей квартире пять иностранцев, сообщили в региональном Главке.

Как выяснили полицейские, злоумышленница не намеревалась предоставлять мигрантам жилье. За свои услуги она получила две тысячи рублей.

«Полицейские провели необходимые следственные действия: осмотрели помещение, опросили свидетелей и изъяли документы. Женщина признала свою вину. Возбуждено уголовное дело»,— заявили в полиции.

В настоящее время все иностранцы сняты с миграционного учета.

Алексей Алексеев