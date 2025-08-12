Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число аварийных домов в России снизилось на 8% благодаря мероприятиям по расселению аварийного фонда. Сейчас в ненадлежащих помещениях проживает более миллиона россиян. Из них свыше 300 тыс. находятся в ожидании переезда более пяти лет.

По словам господина Бастрыкина, наиболее остро проблема аварийного жилья стоит в северных и дальневосточных регионах. По данному направлению в 2025 году СКР возбудил более 600 уголовных дел — на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, более 2 тыс. судебных актов, вынесенных в интересах жильцов аварийных домов, до сих пор остаются неисполненными. Треть таких решений приходится на Архангельскую область.

В апреле 2024 года господин Бастрыкин сообщал, что в России в аварийном состоянии находятся более 70 тыс. зданий. Глава ведомства указывал, что число жалоб жителей аварийного фонда, направленных в СКР, в 2023 году кратно увеличилось. За тот год было возбуждено в пять раз больше уголовных дел в этой сфере, чем в 2022-м.

Полина Мотызлевская