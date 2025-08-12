ПСБ выплатит ярославским пенсионерам бонус за первое зачисление пенсии

ПСБ запустил в Ярославской области акцию для пенсионеров, которая дает возможность получить до 2500 баллов (1 балл равен 1 рублю) после первого зачисления пенсии из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР). Акция «Бонус к пенсии» стартовала в августе и продлится до конца ноября.

Участвовать в программе могут пенсионеры, которые выберут для начисления пенсий карты ПСБ* и получат первое зачисление пенсии в период с 01 сентября 2025 года по 30 ноября 2025 года. Важно, что пенсионные выплаты должны осуществляться из СФР. В этом случае банк в качестве дополнительной поддержки начислит бонусные баллы, которые можно конвертировать в рубли в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ. Бонусная сумма от ПСБ будет начислена в следующем календарном месяце после первого начисления пенсии на карту банка. Например, если пенсия пришла на карту ПСБ в сентябре, то бонусы будут начислены в октябре.

Кроме возможности участвовать в акции пенсионерам, которые переведут пенсию в ПСБ, доступны выгодные условия по вкладу «Мой Доход» — при переводе пенсии надбавка к вкладу составит +1% годовых.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка или в ближайшем офисе ПСБ.

«Мы приглашаем пенсионеров не только Ярославля, но и других городов Ярославской области посетить офис ПСБ, где наши специалисты с помощью цифровых технологий помогут оформить поступление пенсии на пенсионную карту нашего банка и подробно расскажут какие дополнительные удобства есть у платежных пенсионных карт ПСБ. А также научат пользоваться личным онлайн-кабинетом, если есть необходимость. В июле мы открыли офисы ПСБ нового формата в Ростове, Переславле, Гаврилов-Яме, Большом Селе, а также обновили офис в Рыбинске, чтобы нашим клиентам было комфортно пользоваться банковскими услугами»,— прокомментировал Алексей Богачев, вице-президент, управляющий филиалом ПСБ в Ярославской области.

Напомним, что до конца текущего года ПСБ намерен вдвое увеличить количество офисов в Ярославской области. Всего в планах на 2025 год — открытие 13 новых офисов в разных населенных пунктах региона. Это расширит географию присутствия банка и повысит доступность банковских услуг не только в крупных городах области, но и в селах и поселках городского типа.

*В акции участвуют карты ПСБ «Пенсионная карта», «Карта для пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действий», «Твой Кешбэк». Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251.

