На модернизацию НТЗМК новый собственник направит 3 млрд рублей

АО «Национальная энергетическая компания» (НЭК) инвестирует около 3 млрд руб. в модернизацию Нижнетагильского завода металлических конструкций (НТЗМК). Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер по итогам встречи с гендиректором НЭК Александром Корешевым.

«Поручил министерству инвестиций и развития Свердловской области подобрать оптимальные инструменты поддержки, которые позволяют динамично развивающимся компаниям получать налоговые преференции»,— написал господин Паслер в Telegram-канале.

Модернизация позволит увеличить производство металлоконструкций на 15–20% — до 50 тыс. тонн в год.

Нижнетагильский завод металлических конструкций вошел в структуру промышленной группы НЭК в августе 2024 года. НТЗМК основан в 1941 году и входит в число 20 крупнейших производителей металлоконструкций в России. По информации компании, текущий объем выпуска составляет около 35 тыс. тонн в год, продукция поставляется в различные регионы РФ и страны СНГ.

Полина Бабинцева