Спорные аргументы

Конфликты между застройщиками жилья и дольщиками возникают не только по вопросам срывов сроков передачи ключей, но и по части претензий по качеству объектов. Зачастую девелоперы говорят о том, что проблема «потребительского экстремизма» стала достаточно серьезной. Это понятие придумали более десяти лет назад не застройщики, а их коллеги из смежной отрасли — мебельщики.

Глава юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев

Они периодически сталкивались с тем, что заказчики требовали возврата средств за малейшие недочеты и несоответствия, из-за чего производители несли большие убытки. Понятное дело, мебель на заказ не подойдет в любую другую квартиру и продать ее новому заказчику было невозможно. Суды поддерживали потребителей.

Но говорить о том, что дольщики злоупотребляют своими правами, на мой взгляд, нельзя.

На практике девелоперы потребительским экстремизмом называют активную защиту прав дольщиков.

Как только покупатель квартиры начинает проверять качество, выставлять претензии и делать это, как кажется застройщику, по какому-то мельчайшему поводу, его сразу именуют потребительским экстремистом.

Но мы должны понимать, что застройщики — это профессиональные участники рынка, дольщики — нет. Даже если дольщик — инвестор и покупает не первую квартиру, это не значит, что его цель — покупка квартиры для судебных разбирательств и взыскания значительных сумм с застройщика.

Это подтверждается тем, что судебная конверсия в этой сфере достаточно низкая.

Только треть дольщиков, имеющих претензии к девелоперам, намереваются подавать судебные иски.

Но доходят до суда лишь 10%, позже еще часть истцов отказывается от заявлений — остается всего 2–3%. И в отношении них о злоупотреблении тоже говорить не приходится. К тому же дольщики, прежде чем идти в суд, чаще всего пытаются добиться устранения недостатков от застройщиков по гарантии, но компании нередко уклоняются от этого.

Строительные недостатки выявляются не только в самих квартирах, но и в общедомовом имуществе. Об этом в последнее время часто пишут пользователи социальных сетей. Самая распространенная история — затопления подземных парковок или протечки окон во время ливней. В первом случае страдает не только общедомовое имущество, но и автомобили собственников.

Для того чтобы через судебное решение вынудить девелопера устранить эти строительные ошибки, требуется срок от одного года. За время эксплуатации дома с серьезными недочетами срок его жизни сокращается. Вообще дома рассчитаны на 100 лет — в случае регулярных подтоплений этот срок сокращается вдвое. Поэтому активные дольщики, которые решаются бороться за устранение строительных недостатков общедомового имущества, действуют в интересах не только собственников дома, но и властей, которые заинтересованы в увеличении срока службы домов.

О перегибе строительных правил и норм в пользу застройщиков можно сказать с уверенностью. Один из таких факторов — гарантийный срок ограничен пятью годами, за которые проблема некачественного строительства может не дать о себе знать.

Еще два фактора — мораторий на взыскание и начисление неустоек с девелоперов и ограничение суммы взыскания убытков дольщиков до 3% от суммы договора долевого участия. При стоимости квартиры 5 млн руб. сумма возмещения не будет превышать 150 тыс. руб. На эти средства зачастую устранить все недостатки может быть нереально.

