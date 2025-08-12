Суд признал незаконным решение думы о лишении полномочий свердловского депутата

Режевской городской суд признал незаконным решение местной думы о лишении полномочий депутата Александра Алферьева. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, судебное разбирательство состоялось после того, как Алферьев подал административный иск, оспаривая решение депутатов.

Александр Алферьев занимал пост заместителя председателя Режевской думы. Депутаты решили прекратить его полномочия, считая, что он предоставил неверные сведения о расходах. У них возникли сомнения относительно легальности доходов депутата Алферьева. Внимание привлекла квартира, купленная Алферьевым совместно с сестрой. Народные избранники решили, что фактически Алферьев — единоличный собственник. При этом официальный доход депутата за три года превышает стоимость квартиры.

На основании закона «О противодействии коррупции» дума прекратила его полномочия. Однако суд постановил, что это решение было незаконным. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Мария Игнатова