Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций ЕС

Федеральное управление по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии ввело санкции против 14 физических лиц и 41 лица. Все они внесены в 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, принятый в июле. Также швейцарские власти снизили ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель (в соответствии с решением ЕС).

В санкционный список попали 105 судов, которые Евросоюз связывает с теневым флотом. Под ограничения попали российские и международные компании, управляющие судами, перевозящими нефть в обход санкций, следует из сообщения. Также санкции введены против трейдеров российской нефти и поставщиков российского военно-промышленного комплекса.

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. В него вошли запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, а также прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», ограничения для 22 российских банков и РФПИ, полный запрет на любые трансакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2».

Лусине Баласян