В Музее андеграунда установили скульптуру Старика Букашкина

Екатеринбургский Музей андеграунда презентовал скульптуру «Б.У.Кашкин — уральский панк-скоморох». Она размещена около гардероба музея.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это не художественный проект. Скульптуру изготовили в новосибирской мастерской FreeArt по фотографиям с изображением Букашкина. Все параметры мы попытались соблюсти и когда монтировали фигуру, то мы сами пугались ее реалистичности»,— рассказала директор Музея андеграунда Ольга Комлева.

На скульптуре аутентичная одежда — пиджак и панамка Букашкина, в руках — его балалайка.

Евгений Малахин, ставший знаменитым Стариком Букашкиным (или Б.У.Кашкиным), родился 16 сентября 1938 года в Иркутске. Получил высшее образование по специальности инженер-энергетик в Ижевске, жил и работал в Свердловске. В 1970-е годы активно экспериментировал с фотографией, затем стал вырезать из дерева абстрактные иконы. Потом появились досочки с веселым текстом и незатейливой картинкой, а также стихотворные книжечки малого формата. Вокруг него образовалось неформальное творческое объединение «Картинник», с которым он в 1980-е и 1990-е годы выступал на улицах с незатейливыми песенками и раздавал разрисованные досочки. Букашкин осваивал городские пространства — разрисовывал помойки, гаражи, заборы. Художник скончался в 2005 году в Екатеринбурге. К концу жизни он стал городской достопримечательностью, в подвале Уральского госуниверситета в 2008 году в его честь открыли музей.

Николай Яблонский