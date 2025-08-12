Ушел из жизни бывший министр культуры Ульяновской области

На 71-м году жизни скончался заслуженный работник культуры России Геннадий Журавлев, бывший министр искусства и культурной политики Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Геннадий Журавлев начал карьеру в 1972 году на заводе «Прогресс» слесарем-ремонтником. В 1977 году он стал режиссером в Чердаклинском районном Доме культуры, а затем заведующим отделом Дворца культуры профсоюзов.

С 2010 года господин Журавлев возглавлял Управление культуры и организации досуга населения мэрии Ульяновска. В 2011 году он был назначен министром искусства и культурной политики Ульяновской области.

Евгений Чернов