В Самарской области из незаконного оборота изъяли 390 литров пива

Сотрудники минпромторга Самарской области провели контрольные мероприятия в одном из пивных магазинов Самары. Из незаконного оборота изъяли 390 литров пива, сообщает региональный минпромторг.

По информации министерства, в отношении правонарушителя (индивидуального предпринимателя) возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов), 14.19 КоАП РФ (без фиксации оборота реализуемой алкогольной продукции в ЕГАИС), ст. 6.5 закона Самарской области об административных правонарушениях №115-ГД (нарушение региональных ограничений оборота алкогольной продукции).

Руфия Кутляева