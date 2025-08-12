Житель Дзержинского района оформил на себя 200 автомобилей

Шесть жителей Пермского края имеют в собственности более ста автомобилей в собственности. Об этом порталу «В курсе.ру» рассказала руководитель управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталья Гурова. Лидером по количеству зарегистрированных авто стал житель Дзержинского района Перми — в его собственности находится 200 транспортных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На втором месте — житель Кировского района с 117 авто. На третьем — житель села Березовка, на него оформлено 114 транспортных средств. 107 ТС обнаружено у жителя Октябрьского района. Еще по 106 ТС находится в собственности жителей Орджоникидзевского района и поселка Протасы.