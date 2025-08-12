Тайное становится явным

Федеральная налоговая служба стала активнее интересоваться счетами россиян в банках Объединенных Арабских Эмиратов. Ведомство уже наладило автоматический обмен информацией с Абу-Даби по депозитам и компаниям, которые связаны с гражданами РФ, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты. По их данным, после вступления в силу в 2026 году соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения претензии со стороны госорганов станут массовыми.

Раскрытия источников доходов российским бизнесменам не избежать, полагает партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров: «Еще до заключения соглашения наш доверитель показывал мне скриншот из приложения популярного необанка в Эмиратах, который запросил с флажком России подтверждение ИНН генерального директора гражданина России. Причем генеральный директор уверяет нас, что он никогда этот ИНН банку не раскрывал.

Очевидно, что после подтверждения ИНН будут, наверное, сделаны какие-то выводы о необходимости уплаты налогов.

Эмираты все равно останутся основным торговым мостом и финансовым хабом для компаний из РФ. В текущих условиях ОАЭ согласовали невероятно выгодное для себя соглашение. Вероятно, еще больше российских компаний будут вести внешнеэкономическую деятельность со всем миром посредством эмиратских компаний. Чтобы не попасть в зону риска, нужно соблюдать простые правила. Во-первых, если у компании в Эмиратах русские акционеры, надо уведомлять об этом налоговую в РФ либо отказываться от инвесторов. Во-вторых, если вы получаете доходы, при этом являетесь резидентом России, то вы должны платить с этого налог от источника за пределами РФ».

По данным Федеральной налоговой службы, в 2024 году было зарегистрировано около 42 тыс. контролируемых иностранных компаний с российскими бенефициарами. В Объединенных Арабских Эмиратах именно эти юрлица находятся в зоне наибольшего риска, говорит управляющий партнер компании NSV Consulting Сергей Назаркин: «Таких компаний и счетов за последние несколько лет стало очень много, потому что там предлагают качественный сервис и в такой непростой геополитической ситуации открывают счета россиянам.

Здесь сосредоточено большинство иностранных транзитных и сервисных компаний, холдингов. В целом доля российских клиентов, если брать весь рынок, достаточно существенная. Мы ожидаем, что в случае, если налогоплательщик и валютный резидент не сможет объяснить природу доходов, то могут быть предъявлены претензии в будущем. Естественно, речь сейчас идет о незадекларированных счетах. По ним должны предоставляться отчеты движения денежных средств. Если этого не происходит, нарушаются правила, соответственно, налоговая может предъявить претензии, взыскиваться недоимки, пени, штрафы и так далее в отношении таких доходов».

По данным РБК, около трети российских компаний в ОАЭ не раскрывают данные о себе. Среди владельцев личных депозитов таковых примерно половина.

Никита Путятин