В Саратовской области жилье в новостройках стоит дороже, чем на вторичном рынке

Цены на рынке жилья в Саратовской области продолжают расти. Соответствующие данные в облдуме на «круглом столе», посвященном развитию ипотечного кредитования в регионе, привела заместитель руководителя Саратовстата Марина Никитина.

Цены на рынке жилья в Саратовской области складываются под влиянием многих факторов.

«Это цены на строительные материалы, спрос, качественные характеристики жилья, конкуренция строительных организаций, размеры процентных ставок», — рассказала госпожа Никитина.

Замруководителя ведомства сообщила, что наблюдение за динамикой изменения цен на жилищном рынке ведется на основе статистического наблюдения за уровнем цен как на первичном рынке (вновь построенном), так и на вторичном рынке по данным организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют операции с недвижимостью.

В Саратовской области средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке во втором квартале 2025 года составляет 96 тыс. руб. По сравнению с предыдущим кварталом 2025 года стоимость увеличилась на 2,7%, а по сравнению с началом года цены увеличились почти на 2%.

На вторичном рынке жилья цена за квадратный метр составляет 87 тыс. руб. По сравнению с четвертым кварталом 2024 года она увеличилась на 1%.

Среди субъектов Приволжского федерального округа Саратовская область по стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке занимает второе место. Ниже, чем в Саратовской области, цены только в Оренбургской области — 91 739 руб., а самая высокая стоимость в ПФО сложилась в Республике Татарстан — 193 404 руб.

На вторичном рынке также во втором квартале 2025 г. среди субъектов ПФО Саратовская область занимает третье место по стоимости квадратного метра. Ниже стоимость в Республике Марий Эл и Оренбургской области, а самая высокая также сложилась в Республике Татарстан.

Татьяна Смирнова