В Самарской области намолочено более 2 млн тонн зерна

В настоящее время в Самарской области убрано 53% посевов зерновых и зернобобовых культур. Также в регионе намолочено более 2 млн т зерна. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что в текущем году урожайность выросла, и прошлогодние показатели валового сбора в регионе удалось превзойти.

В ближайшее время в Самарской области планируется завершить уборку пшеницы и ячменя и приступить к сбору поздних зерновых культур.

Георгий Портнов