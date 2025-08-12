В Самарской области намолочено более 2 млн тонн зерна
В настоящее время в Самарской области убрано 53% посевов зерновых и зернобобовых культур. Также в регионе намолочено более 2 млн т зерна. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Самарской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ведомстве отметили, что в текущем году урожайность выросла, и прошлогодние показатели валового сбора в регионе удалось превзойти.
В ближайшее время в Самарской области планируется завершить уборку пшеницы и ячменя и приступить к сбору поздних зерновых культур.