«Подобные встречи способны менять траекторию мировой политики»

Сейчас звучат предположения, что Украина лишь повод для встречи России и США на Аляске. Вероятность, что урегулирование украинского кризиса будет обсуждаться вторым или совсем отдельным треком, действительно высока.

Главный вопрос для России и США в рамках нормализации дальнейшего взаимодействия — это накопленный отрицательный баланс российско-американских отношений. В прессе звучит тема Арктики, которая может стать доминантой геополитики в предстоящие десятилетия, поскольку Арктика — территория, где нет международных соглашений по типу тех, что были подписаны по Антарктиде, и есть большие объемы природных ресурсов, а также широкие военные перспективы по использованию этой территории в рамках политического противостояния.

Одним словом, Украина — повод, в реальности будет обсуждаться целый пакет важнейших для двух держав вопросов. Хотелось бы, однако, выразить надежду, что и наш МИД, и другие ответственные структуры в рамках предстоящих переговоров и возможных сделок не забудут о гуманитарном треке и поставят перед американской стороной неприятные им вопросы о преследованиях наших общественных активистов, о санкциях против российских неправительственных организаций, о судьбе россиян, которые по самым разным причинам оказались в американских тюрьмах.

Геополитика, конечно, вещь важная, но судьба простого человека также важна. Если российская сторона сейчас не будет ставить эти вопросы, американцы никогда не вернутся к обсуждению этих неудобных для них тем.

Руководитель НКО «Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия"» (PICREADI)