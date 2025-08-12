Эволюция производственных пейзажей Магнитки

Яркие муралы, тематические граффити, символичные фрески и знаковые арт-объекты уверенно становятся частью промышленного ландшафта Магнитогорского металлургического комбината.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Рухмалев Фото: Евгений Рухмалев

Часть объектов включена в основные туристические маршруты по промплощадке комбината. В числе арт-объектов, появившихся на территории ММК в разное время, граффити-коллаж из фотографий военных лет, ставший подарком городу и комбинату к 75-летию Великой Победы. Авторы работы – стрит-арт-художник из Челябинска Тимур Абдуллаев и его команда - превратили бетонную стену насосно-фильтровальной станции сортового цеха в настоящее произведение искусства. Ещё один мурал, выполненный той же командой художников, отражает политику ПАО «ММК»: «Сохраняем традиции, двигаемся вперёд». Он посвящён легендарным толстолистовым станам «2350» и «4500», которые были эвакуированы в Магнитогорск из Запорожья и Мариуполя в самом начале Великой Отечественной войны. Станы до сих пор в строю, выпускают листовой прокат, предназначенный для самых различных отраслей промышленности.

В настоящие арт-объекты превратились после реконструкции и некоторые здания на промплощадке ММК. Современные световые решения на фасадах административных комплексов газового цеха, цеха водоснабжения, а также центра технического обслуживания и ремонта в тёмное время суток позволяют увидеть территорию комбината другими глазами.

По решению руководства комбината в рамках реконструкции проходной №3, что на остановке «Луговая», вернули исторический облик. По сохранившимся в архивах фотоснимкам была восстановлена каждая ее деталь. Реконструкция проходной позволила не только расширить проезд для автотранспорта и благоустроить прилегающую территорию, но и восстановить объект, ставший частью исторического и культурного наследия предприятия.

Не далеко от проходной на здании архива ММК расположился мурал с изображением доменщика, на здании ремонтно-строительного цеха ОСК восстановлена советская фреска, также являющаяся одним из объектов исторического наследия комбината.

Дизайн фасада нового цеха машиностроительной продукции ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК»), участие в торжественном запуске которого в июле 2025 года принял президент страны Владимир Путин, отражает новые производственные возможности цеха, выпускающего импортозамещающую продукцию. На стенах, облицованных яркими металлокассетами, отчётливо читается огненная вспышка. А входная группа, выполненная из стекла и металла, поражает своей футуристичностью и масштабом.

На фасаде здания нового цеха стальных валков ЗАО «МЗПВ», также входящего в Группу ПАО «ММК» - стилизованное изображение прокатного валка – главного продукта цеха. Само здание выполнено в стиле промышленного минимализма: в основе простые строгие формы, отсутствие декоративных излишеств. Этот арт-объект – символ технической мощи и технологических компетенций завода. Яркий внешний облик отражает широкий функционал. Над дизайном фасадов новых цехов работали специалисты дизайнерского агентства «Радар» из Челябинска.

В 2025 году ярко заявила о себе и новая воздухоразделительная установка в кислородном цехе. На колоннах и резервуарах ВРУ художники из компании «Раскрасим всё!» из Санкт-Петербурга создали пром-арт, обращённый к теме экологии и гармонии с природой.

Мурал, на котором изображена гигантская золотая рыбка, видно издалека. Яркий визуальный символ словно заявляет о социальной и экологической ответственности комбината, говорит о стремлении к гармоничному сосуществованию человека, производства и природы. Специалисты управления информации и общественных связей ММК в течение нескольких месяцев разрабатывали концепцию, определялись с дизайнерским направлением и ходом работ.

Все идеи по созданию арт-объектов на градообразующем предприятии реализуются при поддержке председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова и генерального директора комбината Павла Шиляева. За каждой дизайнерской идеей стоит труд множества специалистов.

Стоит отметить, развитие на территории Магнитогорского металлургического комбината пром-арта носит не только эстетическую функцию. Некоторые художественные объекты решают практические задачи, например, используются в качестве визуальных ориентиров, помогают в навигации. Служат они и инструментами усиления имиджа компании, отражая специфику производства, историю комбината, рассказывают о заслугах металлургов. И, конечно, выступают в качестве эстетических островков безопасности, эмоциональных точек опоры.

Сами металлурги отмечают: в эстетичном пространстве и работается лучше, и производительность труда возрастает. И появляется желание и самим украсить свой производственный быт. Так, на одной из внутренних стен адьюстажа стана «2350» ПТЛ работники, вдохновившись муралом новой воздухоразделительной установки, нарисовали свою золотую рыбку, что отражает их стремление разбавить индустриальное пространство природными пейзажами. Продолжение заложенных производственных арт-традиций обязательно последует.

Идейными вдохновителями, инициаторами создания и соавторами дизайна художественных объектов на промплощадке выступили специалисты управления информации и общественных связей ММК.

ПАО «ММК»