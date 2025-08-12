Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 116 млрд рублей
Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» превысила 116 млрд руб. за 15 лет работы. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
Фото: Пресс-служба ММК
На территории ОЭЗ «Тольятти» работают 38 компаний с инвестициями в 92 млрд руб. Здесь функционирует 21 завод. На предприятиях производятся автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, строительные материалы, нитриловые перчатки и упаковка. Компании также занимаются металлообработкой и производством газооборудования.
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» уже создали 4700 рабочих мест, а налоговые отчисления превысили 14 млрд руб.