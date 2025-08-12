Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 116 млрд рублей

Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» превысила 116 млрд руб. за 15 лет работы. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Фото: Пресс-служба ММК

Фото: Пресс-служба ММК

На территории ОЭЗ «Тольятти» работают 38 компаний с инвестициями в 92 млрд руб. Здесь функционирует 21 завод. На предприятиях производятся автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, строительные материалы, нитриловые перчатки и упаковка. Компании также занимаются металлообработкой и производством газооборудования.

Резиденты ОЭЗ «Тольятти» уже создали 4700 рабочих мест, а налоговые отчисления превысили 14 млрд руб.

Андрей Сазонов