Наводчиком дронов оказался учитель

Военный суд в Москве вынес приговор 53-летнему Эльдару Марченко, обвиняемому СКР в совершении теракта. По версии следствия, в 2023 году он передал вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты двух аэродромов в Курской области, на которые затем были совершены налеты БПЛА. Военных целей беспилотники не достигли, но пострадали гражданские объекты. Свою вину подсудимый отрицает, в суде он заявил о том, что к нему применялись пытки.

2-й Западный окружной военный суд 12 августа вынес приговор 53-летнему бывшему преподавателю бизнес-школы и экс-супругу издательницы Port Марии Лекух Эльдару Марченко. Напомним, что, когда суд устанавливал личность господина Марченко, выяснилось, что он родился в Баку, где, по его словам, закончил Государственный университет нефти и промышленности. Впоследствии он перебрался к матери в Россию, взяв ее фамилию. Был женат, но после ареста в 2024 году развелся и даже был лишен родительских прав. Отвечая на вопрос судьи Евгения Зубова, подсудимый сообщил, что у него двое сыновей 1999 и 2013 годов рождения.

В СКР ему вменяли в вину совершение теракта в составе организованной группы (п. «а», «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По версии обвинения, Эльдар Марченко вошел в созданную в 2023 году спецслужбами Украины для атак на военные объекты в России организованную группу. Правда, кто еще являлся ее участниками, не уточняется. Отмечалось только то, что в 2022–2023 годах спецслужбы Украины активно вербовали россиян. Они в том числе проводили разведку на военных объектах, в частности на аэродромах. С помощью навигационных программ они устанавливали точные координаты объектов, на которые планировались нападения ВСУ.

Роль подсудимого заключалась в приобретении навигатора, мобильного телефона и сим-карты, которые он вначале активировал и тестировал в районе подмосковных аэродромов.

Затем он, по версии следствия, отправился в Курскую область, где произвел определение геопозиций двух аэродромов — гражданского и военного, по которым после этого 26 и 27 августа 2023 года с территории Украины была осуществлена атака дронов. Однако до целей они не долетели: один врезался в девятиэтажный дом на улице Карла Маркса в Курске, другой был сбит в районе частной застройки того же города.

Эльдара Марченко задержали 1 августа 2024 года. Причем вначале он целый месяц провел в ИВС за мелкое хулиганство. Лишь 13 сентября 2024 года ГСУ СКР предъявило ему обвинение в совершении теракта. После этого господина Марченко по ходатайству следствия арестовал Басманный райсуд Москвы.

В военном суде, где рассматривалось его дело по существу, господин Марченко заявил, что категорически отрицает свою вину, а также сообщил о пытках, которым он якобы подвергся после задержания по административному делу. Прокурор Надежда Тихонова, однако, утверждала, что он дал признательные показания добровольно, а о пытках стал говорить после общения с адвокатом.

Судмедэксперт, которая осматривала подсудимого в ИВС и выступала в суде в качестве свидетеля защиты, заявила, что следы, обнаруженные тогда на теле господина Марченко, могут свидетельствовать о применении к нему недозволенных методов дознания, но однозначно установить это было невозможно.

В последнем слове Эльдар Марченко заявил, что считает террористические методы «неприемлемыми и бессмысленными в нынешних условиях».

Также на одном из судебных заседаний выступали потерпевшие — житель пострадавшего дома на улице Карла Маркса и исполняющий обязанности министра жилищного хозяйства Курской области Александр Мулевин. Последний пояснил, что заявил иск о возмещении причиненного ущерба в 397 тыс. руб. Хотя из его же рассказа следовало, что общий ущерб составил не менее 1,6 млн руб. Но сумму иска чиновник менять не стал, поскольку подчиненные ему службы лишь вставили выбитые окна.

Житель дома по улице Карла Маркса, в который врезался БПЛА, вообще потребовал возместить не материальный ущерб, который компенсировали городские службы, а моральный.

Судья Евгений Зубов признал Эльдара Марченко виновным и приговорил его к 16 годам (прокурор запрашивала 19 лет), первые пять из которых он будет отбывать в тюрьме.

Также судья постановил взыскать с подсудимого 397 тыс. руб. по иску министерства жилищно-коммунального хозяйства Курской области, 300 тыс. руб. в пользу потерпевшего гражданина по фамилии Толстых, а также 53,7 тыс. по иску от ООО «Управляющая компания Курска».

