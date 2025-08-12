Kodak может прекратить деятельность

11 августа компания Eastman Kodak опубликовала результаты своей деятельности за второй квартал. Общая выручка компании составила $259 млн, что на 5% меньше, чем годом ранее. Прибыль достигла $9 млн, что на 25% меньше, чем во втором квартале 2024 года.

Впрочем, инвесторы обратили больше внимания на предупреждение компании о ее способности обслуживать долговые обязательства, которые составляют около $500 млн. Kodak отметила, что пытается сократить долговую нагрузку, однако в текущей ситуации не все находится под ее контролем. В связи с этим компания предупредила о «существенной неопределенности по поводу дальнейшего продолжения деятельности в текущем виде». После этого акции Eastman Kodak упали в цене на 7%.

Компания Eastman Kodak, которая ведет свою историю с 1879 года, несколько лет назад уже пережила процедуру банкротства. В январе 2012 года компания начала процедуру реструктуризации в условиях защиты от кредиторов. В сентябре 2013 года Eastman Kodak завершила выход из банкротства. Затем компания в 2018 году сообщала о планах запустить собственную криптовалюту Kodakcoin, а в 2020 году — о планах заняться фармацевтикой.

Евгений Хвостик