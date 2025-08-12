Вучич отрицает планы премьера Сербии уволить пророссийских политиков

Президент Сербии Александр Вучич назвал глупостями сообщения о планах премьера страны Джуро Мацуту отправить в отставку политиков, которые считаются пророссийскими. Прежде об этом писал ТАСС со ссылкой на сербский источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сербия не меняет свою позицию и не собирается ее менять, Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это все глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает»,— сказал «РИА Новости» Александр Вучич.

Собеседник ТАСС утверждал, что под давлением Запада Джуро Мацут на следующей неделе начнет перестановки в кабинете министров и отправит в отставку руководителя аппарата и советника по национальной безопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, заместителя руководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляану Богичевич.

26 июля Джуро Мацут пообещал, что при нынешнем правительстве страна не будет вводить санкции против России. Он также говорил, что готов посетить Москву и обсудить с российской стороной конкретные проекты в области экономики, энергетики, туризма, безопасности и внешней политики.

Лусине Баласян