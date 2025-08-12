Работу нижегородского метрополитена продлят в День города

Нижегородский метрополитен в День города 16 августа продлит работу до 01:00. Об этом сообщили в муниципальном предприятии.

Интервал движения поездов с 17:00 до 22:00 в День города составит семь минут, с 22:00 и до закрытия метрополитена — пять минут.

Последние поезда со станций «Парк Культуры», «Горьковская», «Стрелка» и «Буревестник» отправятся в 01:06, 01:08, 01:06 и 01:05.

Ранее мэрия Нижнего Новгорода опубликовала программу праздника.

Владимир Зубарев