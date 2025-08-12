Банк Уралсиб запустил рублевый вклад «Доход Плюс» для новых клиентов

Банк Уралсиб запустил вклад «Доход Плюс» в рублях для новых клиентов-физлиц*. Вклад можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн».

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Сумма вклада – от 2 до 7 млн рублей включительно, срок – 181 день, ставка по вкладу составляет 17,50% годовых. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока, возможность пополнения, частичного расходования средств и продление вклада не предусмотрены. При досрочном востребовании проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новый клиент: физическое лицо, которое никогда не открывало счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно, либо физическое лицо, не имевшее в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета. Вклад доступен клиентам без Пакета услуг, либо с Пакетами услуг «Premium Light»/ «Premium».

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»