С экс-главы Шестого кассационного суда требуют возмещение вреда экологии

Природоохранный прокурор и управление Росрыболовства потребовали с экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова возместить ущерб за нарушение природоохранного законодательства. Иск поступил на рассмотрение в Самарский областной суд, заседание назначено на август. Об этом сообщается в картотеке судебных дел.

Бывший председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме Александра Ефанова среди ответчиков значится бывший глава Жигулевска и основатель тольяттинской ГК «Тон-Авто» Александр Курылин, а также ООО «Эра», которое связывают с экс-главой кассационного суда. Ранее это дело рассматривалось в Ленинском районном суде Самары. Согласно материалам суда, на острове Поджабный в Саратовском водохранилище были засыпаны песком участки площадью около 15 тыс. кв. м.

Эти работы изменили рельеф местности, что нарушило экосистему водохранилища. Указанные земельные участки принадлежали, в том числе, Александру Курылину и его супруге, Александру Ефанову и предназначались для садоводства. Сумма причиненного ущерба превысила 400 тыс. руб.

Александр Ефанов возглавлял Шестой кассационный суд общей юрисдикции с сентября 2018 до апреля 2023 года. Он покинул пост после того, как Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по инициативе экс-депутата Госдумы Александра Хинштейна проверила информацию о коррумпированности бывшего председателя инстанции. В итоге выяснилось, что аффилированная с Александром Ефановым компания незаконно приобрела земли на Поджабном. В декабре 2023 года Генпрокуратура РФ добилась изъятия у ООО «Эра» участка на острове площадью 40 га.

Кроме того, в отношении Александра Курылина было возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия владелец «Тон-Авто» незаконно предоставил Александру Ефанову скидку на аренду машин на сумму более одного млн руб. Факт аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может доходить до 10 млн руб.

В конце 2023 года полиция объявила Александра Курылина в международный розыск после заочного предъявления ему обвинения. Однако в ноябре 2024 года Московский городской суд признал незаконным возбуждение уголовного дела против бывшего главы Жигулевска.

Георгий Портнов