Автобусы ООО «Ирбис» продолжат работать в Самаре, несмотря на инцидент с пожаром

Автобусы ПАЗ-422320-04 «Citymax 9» тульского перевозчика ООО «Ирбис» продолжат работать в Самаре, несмотря на инцидент с пожаром. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта администрации города Владимир Чичев.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам господина Чичева, все автобусы на данном маршруте изготовлены в 2024 году. «В некоторых моделях фиксируются определенные конструктивные дефекты. В частности, у автобусов другой марки выявлялись массовые проблемы с электропроводкой. Что касается данного инцидента, то после определения специалистами причины возгорания будет направлено обращение к изготовителю»,— уточнил глава самарского дептранса.

Инцидент с горевшим транспортным средством произошел 12 августа на ул. Ново-Садовой. Автобус ПАЗ-422320-04 «Citymax 9» эксплуатировался тульским ООО «Ирбис» и работал на городском маршруте №91.

Евгений Чернов