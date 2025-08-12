Обвиняемый в передаче взятки бизнесмен из Челябинска не смог оспорить арест

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей 41-летнего предпринимателя, обвиняемого в передаче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) начальнику отдела надзора за обеспечением карантина растений управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Он останется в СИЗО до 30 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты бизнесмена просили отменить судебное решение. Однако инстанция оставила в силе постановление Калининского районного суда Челябинска о продлении срока содержания под стражей до пяти месяцев. Предприниматель уже пытался выйти из СИЗО в июле.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бизнесмена и начальника отдела управления Россельхознадзора, обвиняемого в получении взятки, задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в мае. По версии следствия, бизнесмен, занимавшийся продажей овощей и фруктов, в 2023 году передал сотруднику надзорного ведомства около 1 млн руб. за оформление фитосанитарных сертификатов без досмотра и отбора образцов для проведения лабораторной экспертизы.

Виталина Ярховска