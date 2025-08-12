Более 900 детей направили в нижегородские детдома с начала года

В первом полугодии 2025 года в Нижегородской области в детские дома, приюты и дома ребенка впервые направили 909 детей. Это на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, сейчас в регионе работа учреждений социальной сферы перестраивается так, чтобы максимально уйти от практики помещения ребенка в стационар. Профильные специалисты комплексно сопровождают семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Региональные власти рассчитывают за пять лет сократить число детей в сиротских учреждениях в четыре раза.

Как писал «Ъ-Приволжье», для этого с 2024 года в области реализуется концепция «Единой модели помощи детям» и начал работу специализированный ресурсный центр, который помогает передавать в семьи детей из сиротских учреждений.

Андрей Репин