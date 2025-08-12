Bloomberg: Индия и Китай намерены возобновить авиасообщение в сентябре

Индия и Китай хотят уже в следующем месяце возобновить авиасообщение, приостановленное в 2020 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, правительство Индии обратилось к авиакомпаниям с просьбой подготовить рейсы в Китай. Официально объявить о возобновлении авиасообщения власти страны могут на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Китае в конце августа.

До приостановки полетов рейсы между крупнейшими городами двух стран выполняли индийские Air India и IndiGo, а также китайские Air China, China Southern и China Eastern. По словам источников, возобновить полеты могут Air India и IndiGo.

Авиасообщение было приостановлено в 2020 году после столкновений на границе Индии и Китая. В январе 2025 года страны договорились возобновить перелеты, однако отношения Нью-Дели и Пекина вновь охладились из-за эскалации между Индией и Пакистаном.