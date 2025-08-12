В Башкирии задержали жителей Самарской области с крупной партией наркотиков

УФСБ по Башкирии возбудило уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1 УК РФ) в отношении троих жителей Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники УФСБ установили, что жителей Чапаевска задержали с поличным, когда они приехали на автомобиле в Башкирию, чтобы забрать наркотики из тайника-закладки в лесу.

Во время досмотра у них обнаружили три пачки мефедрона общей массой 2,99 кг. По словам задержанных, их действия координировал сообщник через мессенджер, наркотики они планировали распространять в Самарской области.

Фигуранты уголовного дела арестованы.

Майя Иванова