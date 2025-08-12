Актера Бориса Щербакова прооперировали в НИИ им. Склифосовского

Актер Борис Щербаков госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с переломом шейки бедра. Утром ему провели операцию. Об этом ТАСС сообщил его сын Василий Щербаков. Как актер перенес операцию — неизвестно.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

«РИА Новости» в НИИ сообщили, что господин Щербаков находится в отделении ПИТ-анестезиологии №1. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Борису Щербакову 75 лет. Свою первую роль в кино сыграл в 1963 году в фильме «Мандат». Среди известных фильмов с участием Бориса Щербакова: «Гостья из будущего», «…По прозвищу Зверь», «Тихий Дон», «Легенда №17». Борис Щербаков более 30 лет состоял в труппе МХТ имени Чехова. Участвовал в спектаклях «Вишневый сад», «Чайка», «Дачники» и других.

В 1994 году получил звание народного артиста России. В 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР за участие в фильме «Берег». В 1998-м получил Орден Дружбы в связи со 100-летием МХТ.

Полина Мотызлевская