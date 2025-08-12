Удмуртия начала интеграцию мессенджера Max в сферах образования, ЖКХ и МФЦ

Внедрение национального мессенджера Max в Удмуртии начнется со сфер образования, ЖКХ и МФЦ, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. По словам министра цифрового развития региона Михаила Фоминова, на отечественную платформу коммуникации организаций, в первую очередь государственных, переводят для «надежного хранения и передачи данных».

«Max представляет собой не просто мессенджер, а полноценную цифровую экосистему <...> его внедрение в Удмуртии предоставит жителям возможность в одном приложении осуществлять защищенное общение, получать государственные услуги и пользоваться востребованными сервисами»,— сказал глава регионального минцифры. Он добавил, что ранее Max полностью согласовал необходимые требования по безопасности для доступа к инфраструктуре “Госуслуг” с ФСБ.

Мессенджер разработан дочерним предприятием холдинга VK «Коммуникационная платформа». Он был запущен в марте 2025 года. Решение о развитии Max как основного коммуникационного сервиса утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Помимо групповых чатов, аудио- и видеозвонков, денежных переводов и интегрированных ИИ-помощников, в мессенджер планируется добавить прямое подключение к порталу «Госуслуги», цифровому ID, «Госключу» и образовательным сервисам.