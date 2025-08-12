Сбербанк присоединился к требованиям отстранить управляющего «Башкиравтодора»

ПАО «Сбербанк» подало в арбитражный суд Башкирии заявление об отстранении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО «Башкиравтодор» Олега Рыкуса. Ходатайство будет рассмотрено 8 сентября.

Олег Рыкус, член СРО «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», был назначен временным управляющим «Башкиравтодора» 24 июля. В тот же день компания была признана банкротом, в ней началось конкурсное производство.

Отстранения господина Рыкуса добиваются также акционеры «Башкиравтодора» — АО «Региональный фонд» и министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. Заявление Сбера объединено с их ходатайствами в одно производство.

Идэль Гумеров