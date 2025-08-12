Уфимца приговорили к шести годам колонии за поджог девяти машин

Кировский райсуд Уфы признал 43-летнего уфимца виновным в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорил к шести годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии и Объединенной пресс-службе судов республики.

Как было установлено в суде, с 2018 года по 2023 год подсудимый, испытывая неприязнь к двум бывшим коллегам, трем сотрудникам правоохранительных органов, преподавателю вуза и врачу одной из больниц поджег их автомобили, облив легковоспламеняющейся жидкостью. Были уничтожены пять автомобилей, а повреждены — еще четыре. Общая сумма ущерба составила свыше 8 млн руб.

Подсудимый не признал вину.

Булат Баширов