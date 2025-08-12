В Самарской области пройдет акция «Zдай бумагу – помоги СВОим»

В рамках всероссийского эко-марафона «Переработка» с 15 сентября по 10 октября в Самарской области пройдёт акция под девизом «Zдай бумагу – помоги СВОим». С каждого собранного килограмма макулатуры будет перечислено 2 рубля в региональный фонд поддержки СВО, сообщили в оргкомитете эко-марафона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Самарской области.

Участникам предлагается собрать более 300 кг макулатуры в одном месте — это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности. Далее надо оставить заявку на официальном сайте акции Сдавайбумагу.рф.

Алексей Алексеев