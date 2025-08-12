Определен соперник ильинского «Ильпара»

Определился соперник ФК «Ильпар» из поселка Ильинский в розыгрыше Кубка России по футболу. Им стал ФК «Тюмень». Отметим, что «Ильпар» выступает в 3-й любительской лиге и в первом раунде соревнований дома одолел «Носту» из Новотроицка — 3:2. Матч пройдет в Сибири 21 августа.

Также стала известна дата кубкового матча «Амкара-Пермь» с «Химиком» в этом же турнире. Игра состоится в Дзержинске 20 августа. «Красно-черные» только начинают борьбу за кубок.