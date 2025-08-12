На средства от аллергии минздрав Ставрополья потратил 18 млн рублей

С начала 2025 года в Ставропольском крае закупили противоаллергические препараты на сумму 17,7 млн. руб. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на минздрав региона.

На препараты от бронхиальной астмы (как последствия аллергической реакции) потратили 19 млн руб.

Из статистических данных следует, что в 2024 году среди детей выявили 7,2 тыс. случаев аллергического ринита, 4,5 тыс. случаев заболевания бронхиальной астмой и 12,3 тыс. случаев аллергического дерматита.

Мария Хоперская