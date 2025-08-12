Полиция начала проверку по ДТП с погибшими водителем и пассажиром под Саратовом

В Марксовском районе Саратовской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 12:50 сегодня, 12 августа, на 19 км автодороги «Маркс — Тельмана», в районе села Водопьяновка. Там столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и Zeekr.

В результате аварии погибли водитель отечественной машины 1973 года рождения и его пассажир. В лечебное учреждение увезли водителя Zeekr 1983 года рождения. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов