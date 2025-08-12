Россия стала главным импортером грузинских персиков

С 1 мая по 11 августа Грузии экспортировала 19,2 тыс. тонн персиков на сумму $23,4 млн. 83,3% от этого объема (16 тыс. тонн) общей стоимостью около $19 млн вывезено в РФ. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства кавказской страны. Кроме России грузинские персики отправлялись на Украину (2,1 тыс. тонн), в Армению (574 тонны), Белоруссию (313 тонн), Латвию (118 тонн), Казахстан (18 тонн) и Польшу (18 тонн).

По сравнению с тем же перниодом прошлого года объем экспорта фруктов увеличился на 15%, а стоимость — на 22%. Средняя экспортная цена персиков и нектаринов в текущем году составила $1,22 за килограмм, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Минсельхоз считает экспорт персиков одним из приоритетных направлений работы, поэтому осуществляет программы «льготного агрокредита» для тех фермеров и крестьян, кто выращивает персики. Программа предусматривает помощь в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта путем предоставления фермерам и предпринимателям дешевых, долгосрочных и доступных кредитов.

Вторая государственная программа — «Посади будущее» — предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.

Георгий Двали, Тбилиси