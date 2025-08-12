Компанию «Дайдо Металл Русь» оштрафовали после взрыва на территории ЗМЗ
Нижегородское ООО «Дайдо Металл Русь» (производитель подшипников) оштрафовали после взрыва и пожара на промышленной площадке Заволжского моторного завода в июне текущего года. По данным Гострудинспекции, сумма штрафа составила 50 тыс. руб.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Как писал «Ъ-Приволжье», взрыв произошел в ночное время, когда на предприятии перекачивали горюче-смазочные материалы из бензовоза в технологическую емкость. При переливе смазочно-охлаждающей жидкости из транспортной цистерны в технологическую емкость. Часть жидкости попала на разогретый перекачивающий насос, произошел взрыв с последующим возгоранием.
Находившийся рядом с местом возгорания сотрудник предприятия получил ожоги 10% поверхности тела.
Гострудинспекция установила, что основной причиной несчастного случая стало нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. Кроме того, при проведении работ отсутствовал контроль со стороны соответствующих руководителей и специалистов.