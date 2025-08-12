Китай прекратит контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой

Китай осудил решение президента Чехии Петра Павла встретиться с Далай-ламой. Из-за этого китайские власти решили прекратить контакты с господином Павлом, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, президент Чехии настоял на встрече с Далай-ламой, несмотря на «решительное противодействие» со стороны Китая. В МИД КНР считают, что это «грубо нарушает политические обязательства чешского правительства перед правительством Китая и подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая».

«Китай выражает резкое недовольство и решительное несогласие с этим и направил чешской стороне серьезное представление. В ответ на вопиющие и провокационные действия Павла Китай принял решение прекратить с ним дальнейшее взаимодействие»,— сказал китайский чиновник, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Далай-лама XIV c 1959 года находится в изгнании. Власти Китая называют его сепаратистом и обвиняют в разжигании социальных волнений в Тибете. Его нынешняя резиденция расположена в городе Дхарамсала на севере Индии.