В Коми-Пермяцком национальном театре сменился режиссер

Вчера, 11 августа, на собрании в честь грядущего 95-го театрального сезона коллективу Коми-Пермяцкого театра представили нового главного режиссера Дмитрия Огородникова. Об этом сообщается в соцсетях культурного учреждения. Ранее эту должность занимала Юлия Беляева. Напомним, в 2022 году госпоже Беляевой инкриминировали ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация действий Вооруженных сил РФ). Основанием для привлечения к ответственности послужил опубликованный 24 февраля пост на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Огородников (справа).

Фото: страница театра в соцсети. Дмитрий Огородников (справа).

Фото: страница театра в соцсети.

Дмитрий Огородников родился в Перми. В 2012 году окончил Пермский государственный институт искусства и культуры, позже — Российский государственный институт сценических искусств. Является режиссером-постановщиком игровых короткометражных фильмов и телеспектаклей. Господин Огородников — номинант национальной премии «Золотая Маска» и лауреат ряда фестивалей, включая «Коляда-Plays», «Волшебная кулиса», «Свои», Фестиваля театров малых городов России и других.