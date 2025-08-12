Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На челябинку завели дело за фиктивное трудоустройство мигрантов

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области выявили жительницу регионального центра, фиктивно трудоустроившую 13 мигрантов в корыстных целях. На нее завели пять уголовных дел по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О действиях 50-летней челябинки сотрудники правоохранительных органов узнали во время очередной проверки. Выяснилось, что она подписала трудовые договоры с 13 иностранцами, но на самом деле граждане ближнего зарубежья не исполняли свои обязанности по розничной торговле.

В этом году за организацию незаконной миграции в регионе возбудили 95 уголовных дел. К ответственности привлекли 20 виновных лиц.

Виталина Ярховска

