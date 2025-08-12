В Самарской области приставы заставили предприятие провести реконструкцию очистных сооружений

Судебные приставы Приволжского района добились, чтобы предприятие перестало сбрасывать сточные воды с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ в Саратовское водохранилище. Об этом сегодня сообщили в региональном УФССП.

После того, как суд обязал организацию прекратить загрязнять водоем, исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Приволжского района. Так как должник не спешил выполнять решение суда, приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб.

Кроме того, судебные приставы предупредили руководство организации об уголовной ответственности, грозящей за уклонение от исполнения своих обязанностей по прекращению сброса сточных вод.

Только после этого руководство предприятия произвело реконструкцию очистных сооружений. Это повысило качество очистки стоков, соответствующее разрешение на сброс было получено.

Алексей Алексеев